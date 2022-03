Governo diz que existe o risco de ficar retido no país, que poderá ter "consequências imprevisíveis, incluindo financeiras e consulares".

Governo luxemburguês desaconselha viagens para a Rússia

O Executivo grão-ducal desaconselhou esta terça-feira todos os cidadãos residentes no Luxemburgo a viajarem para a Rússia. "Tendo em conta as operações militares lançadas pela Rússia contra a Ucrânia, o governo luxemburguês desaconselha fortemente os seus cidadãos a todas as viagens à Rússia", refere num comunicado.

As ligações aéreas russas com a Rússia estão a ser fortemente afetadas depois da intervenção militar russa na Ucrânia, desde 24 de fevereiro . Todos os Estados-membros da UE - incluindo o Luxemburgo e Portugal - fecharam o seu espaço aéreo às aeronaves e companhias aéreas russas, umas das várias sanções impostas pelo bloco europeu após a invasão militar russa da Ucrânia, desde 24 de fevereiro.

POST suspende temporariamente envio de cartas e encomendas para a Rússia Rússia atacou Ucrânia na semana passada, desencadeando uma guerra no continente europeu. Voos russos foram proibidos no espaço aéreo europeu bem como voos de quase 40 Estados europeus na Rússia.

Em resposta a Rússia anunciou a interdição do seu espaço aéreo a quase 40 países, incluindo países da Europa e os EUA.

"Existe um risco real de ficar retido na Rússia por um período indefinido. Este risco pode envolver todo o tipo de consequências imprevisíveis, incluindo financeiras e consulares. Por exemplo, o funcionamento dos cartões de pagamento europeus na Rússia pode ser afetado pela situação. Por conseguinte, é fortemente recomendado que se tenha dinheiro suficiente à mão", refere ainda a nota do Governo luxemburguês.

