Guerra na Ucrânia

Governo luxemburguês desaconselha todas as viagens para a Rússia

Ana TOMÁS O Ministério dos Negócios Estrangeiros e Assuntos Europeus lembra os luxemburgueses que, devido à atual situação de invasão da Ucrânia, as ligações aéreas com a Rússia são significativamente afetadas.

O Governo recomenda "fortemente" aos residentes no Luxemburgo que não viajem para a Rússia e que caso estejam neste país fiquem atentos às disponibilidades das rotas comerciais.

Num comunicado publicado esta manhã, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Assuntos Europeus refere que no contexto atual, de invasão da Rússia à Ucrânia, as ligações aéreas com a federação russa são significativamente afetadas.

"Como resultado, devido às crescentes restrições ao tráfego aéreo entre a Europa e a Rússia, existe um risco real de ficar retido na Rússia por um período indefinido", diz o documento, alertando que devido a essa crescente perturbação do tráfego aéreo, os cidadãos luxemburgueses devem procurar e estar atentos às rotas comerciais disponíveis para deixar aquele país caso o pretendam fazer.

O comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Assuntos Europeus recomenda ainda aos cidadãos luxemburgueses que estão atualmente na Rússia que sejam "extra vigilantes" e que não se envolvam em manifestações.

"São aconselhados a manter-se a par dos desenvolvimentos, a evitar reuniões em massa e a ter em conta as instruções das autoridades", aconselha o Governo luxemburguês, lembrando ainda que fotografar ou filmar equipamento ou instalações militares "é estritamente proibido".

