O ministro da Segurança Interna, Henri Kox, anunciou esta terça-feira o fim da limitação da área de protestos à zona entre o parque Glacis e a Place de l’Europe.

Alívio de restrições

Governo levanta perímetro de segurança para manifestações

Maria MONTEIRO O ministro da Segurança Interna, Henri Kox, anunciou esta terça-feira o fim da limitação da área de protestos à zona entre o parque Glacis e a Place de l’Europe. Apesar do recuo na medida aprovada em dezembro, as autoridades avisam que se vão manter vigilantes.

A decisão foi tomada esta segunda-feira pelo Governo, em conjunto com as entidades municipais e policiais da capital, revelou Kox em conferência de imprensa. O governante frisou que o perímetro das manifestações foi sempre visto como uma medida temporária, "justificada pela experiência" das autoridades luxemburguesas com perturbações da ordem pública causadas por várias manifestações contra as medidas de contenção da pandemia.

A instalação do perímetro, que atirou estas demonstrações para Kirchberg com o objetivo de manter os desacatos fora do centro da Cidade do Luxemburgo, aconteceu a 9 de dezembro, na sequência da escalada de violência de uma manifestação alguns dias antes.

A 4 de dezembro, cerca de duas mil pessoas saíram à rua para contestar as novas restrições, mas a situação tornou-se crítica com a invasão de mercados de Natal, destruição de vários bens e protestos em frente às residências do primeiro-ministro, Xavier Bettel, e da ministra da Família, Corinne Cahen.

Manifestações têm-se pacificado

No primeiro fim de semana em que foi aplicado o plano de segurança, decorreram novos confrontos entre as autoridades e os manifestantes e a polícia chegou mesmo a usar canhões de água para controlar a multidão, que tentou furar o perímetro de segurança e dirigir-se ao centro da cidade. Várias pessoas foram identificadas e detidas pela polícia.

"Temos agora um interlocutor", argumentou Henri Kox, referindo a concertação entre as autoridades municipais e policiais da capital para regular as manifestações e garantir que tudo decorre em conformidade com as medidas de segurança.

O subchefe da polícia, Donat Donven, observou que as demonstrações contra as medidas de combate à covid se têm tornado mais pacíficas. Por um lado, “os manifestantes são em menor número” e, por outro, considera que “a disposição para a violência desapareceu”.

Autoridades mantêm-se atentas

Lydia Polfer, burgomestre da capital, reiterou a vontade em "regressar a um estado mais normal das coisas", mas advertiu que esse passo só poderá ser dado com a cooperação entre os organizadores das manifestações, a polícia e as autoridades municipais, que se irão manter vigilantes face ao surgimento de eventuais distúrbios nos próximos tempos.

São boas notícias para várias organizações, nomeadamente a Journée Internationale des Femmes (JIF), que convocou a habitual Greve das Mulheres a 8 de Março e já havia contestado o perímetro de segurança que, no seu entender, posicionaria a luta feminista "em pé de igualdade com os manifestantes anti-vacinas". Com o levantamento do perímetro, a JIF deverá retomar o seu percurso habitual, entre a Gare e a Place d’Armes.

O ministro de Segurança Interna referiu ainda que, apesar do fim do perímetro de segurança, o governo luxemburguês deverá elaborar uma lei para regular as manifestações e apresentar propostas para controlar as agressões à polícia.

