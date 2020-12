O objetivo desta plataforma é orientar a gestão de riscos de desastres a todos os níveis e em todos os setores.

Governo lança plataforma para evitar futuras catástrofes

Ana Patrícia CARDOSO

Com o objetivo de construir uma "sociedade mais resiliente", a Ministra do Interior, Taina Bofferding, lançou esta sexta-feira a Plataforma Nacional de Redução de Riscos de Catástrofes.

Integrada no "Quadro de Acção Sendai" da Agenda 2030 das Nações Unidas, esta plataforma aplica-se aos riscos de desastres em pequena ou grande escala, frequentes ou raros, de início súbito ou lento, causados por perigos naturais ou provocados pelo homem, ou aqueles relacionados com perigos ambientais, tecnológicos e biológicos. Ou seja, o seu objetivo é orientar a gestão de riscos de desastres a todos os níveis e em todos os setores.

Segundo o Ministério do Interior, a plataforma constitui "uma nova rede sustentável que visa estimular o intercâmbio regular, partilhar informações e dados detidos pelos vários departamentos ministeriais e coordenar iniciativas tomadas nos vários campos de competência para assegurar uma gestão interdisciplinar, inclusiva e antecipatória do risco".

Para tal, os municípios, o setor privado, os institutos de investigação e a sociedade civil estarão envolvidos e a trabalhar em conjunto. Taina Bofferding garante que este é o caminho a seguir. "Como Ministra do Interior, parece-me óbvio incluir os municípios, que têm uma certa proximidade com os nossos cidadãos, nos esforços para reduzir os riscos", garantiu.

Também presente no lançamento, o Representante Especial do Secretário-Geral para a Redução de Riscos de Catástrofes, Mami Mizutori, afirmou que este lançamento "confirma os esforços do Luxemburgo no sentido de reforçar o seu mecanismo de coordenação para a redução de riscos e o reforço da resiliência não poderiam ser mais atempados".

Para Mizutori, este tempo de crise sanitária é também "uma enorme oportunidade porque forçou-nos a todos a repensar tudo o que tomámos por garantido. Se alguma vez existiu um tempo para reajustar a sustentabilidade social, económica e ambiental, é agora".









