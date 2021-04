Governo lança ferramenta para calcular valor máximo de rendas no Luxemburgo

Ministério da Habitação lançou ferramenta para calcular limite de rendas. Está disponível no site oficial.

Ana Patrícia CARDOSO Ministério da Habitação lançou ferramenta para calcular limite de rendas. Está disponível no site oficial.

A fim de simplificar a aplicação e verificação de um limite legal nas rendas do Luxemburgo, de forma "transparente e uniforme", o Ministério da Habitação lançou a calculadora online e a explicação do seu uso, intitulado "Vademecum: o teto legal da renda, como determinar o capital investido numa habitação arrendada", agora disponível no site oficial.



Esta folha de cálculo em Excel pode ser utilizada como base para a fixação do limite máximo legal de renda, tendo em conta a legislação em vigor no Grão-Ducado.

Na explicação online, estão todas as etapas envolvidas na determinação do capital investido de uma habitação e o cálculo da renda máxima resultante. Para além de exemplos de revalorizações, fornece informações de interesse tanto para senhorios como para está interessado em arrendar casa.

Este guia também fornece informações sobre como calcular o suplemento de aluguer que um senhorio pode solicitar. Este suplemento deve ser determinado de acordo com o capital investido no mobiliário.

O Ministério da Habitação disse, em comunicado, que espera que esta ferramenta ajude a estabelecer, passo a passo, o montante máximo que pode ser cobrado por um imóvel alugado.

