A medida é, a par da introdução de um imposto de mobilização e da reforma do imposto predial, uma das novas ferramentas de combate à crise da habitação.

Governo introduz imposto sobre habitações desocupadas

O governo manteve a sua palavra: exatamente um ano após o primeiro-ministro Xavier Bettel (DP) anunciar uma reforma do imposto predial acompanhada pela introdução de um imposto sobre especulação no prazo de doze meses, o executivo entregou o projeto na sexta-feira.

O facto de três ministros - a mnistra das Finanças (DP), a ministra do Interior (LSAP) e o ministro da Habitação (déi Gréng) - terem apresentado o plano de reforma, primeiro às comissões parlamentares competentes e depois à imprensa, sublinha a sua importância e a capacidade de consenso entre os três partidos governamentais.

Yuriko Backes salientou a "excelente cooperação" na elaboração do pacote de reformas, que a seu ver é "completamente coerente". Tal como a ministra Taina Bofferding e o ministro Henri Kox, a ministra das Finanças deixou claro que, dada a atual situação de crise, não se trata de impor encargos adicionais aos cidadãos e encontrar novas fontes de receitas para o Estado e os municípios.

Última tentativa de reforma do imposto predial foi em 1983

De facto, as receitas que o governo espera obter da reforma do imposto predial, bem, como da introdução de um imposto de mobilização sobre terrenos não urbanizados para construção (Imposto de Mobilização de Terrenos) e de um imposto sobre habitações vagas (Imposto sobre a Não-Ocupação de Habitação), são razoáveis: entre 39 e 47 milhões de euros para o imposto predial, que continua a ser um imposto municipal e traz atualmente cerca de 40 milhões de euros aos cofres municipais, 14 milhões de euros para habitações vagas e até 273 milhões de euros para a mobilização de terrenos, se se pretender que tenha o seu pleno efeito cerca de 20 anos após a sua entrada em vigor.

O objetivo da reforma, que tem tido eco nas comissões parlamentares competentes, é combater a crise no mercado da habitação e assegurar uma maior equidade. "Estamos a quebrar um impasse de décadas", sustentou Taina Bofferding. A última vez que Jacques Santer (CSV), então ministro das Finanças, tentou implementar uma reforma do imposto predial foi em 1983.

Um certo conhecimento de matemática ajuda a assimilar a futura fórmula do imposto predial, fruto de uma colaboração entre oito ministérios e cuja resistência tem sido testada pelo Liser. A base é o valor unitário: partindo de um valor de terreno de 1.000 euros por are, este valor é determinado tendo em conta a superfície, o potencial construtivo disponível de acordo com o plano de desenvolvimento municipal, a gama de serviços na localidade em questão, a proximidade/distância da capital e o índice de preços no mercado imobiliário.

O imposto predial a pagar é calculado multiplicando o valor unitário pela taxa de imposição fixada pelo município (entre 9 e 11%) - tendo em conta uma dedução para os terrenos ocupados pelo próprio proprietário. Este montante é fixado em 2.000 euros; no entanto, não é aplicável se o valor unitário for inferior a 500 euros. O cálculo pode ser simulado no site www.grondsteier-rechner.lu.

Para o imposto de mobilização, que diz respeito a qualquer terreno designado como terreno para construção - são possíveis exceções como os biótopos - é aplicado o mesmo valor unitário. Este é um imposto progressivo que os proprietários privados e os promotores públicos têm de pagar se não desenvolverem um terreno durante mais de cinco anos. Prevê-se uma exceção para a construção de terrenos que os pais desejam transferir para os seus filhos, com uma isenção de 3.400 euros por criança até aos 25 anos.

Arrendamento social prevê redução de 50% nas rendas

Com o imposto sobre habitações vagas, o imposto voluntário previsto em 2008 com o primeiro Pacto de Habitação vai tornar-se obrigatório. Se uma casa permanecer vaga durante pelo menos seis meses, é devida uma taxa de 3.000 euros, que será aumentada em 900 euros nos anos seguintes, até um máximo de 7.500 euros. "Uma habitação vaga é uma habitação desocupada", diz Henri Kox, que especifica que o imposto deve ser válido em geral.

Uma vez que se trata de mobilizar as habitações vazias, o ministro menciona, como uma espécie de alternativa ao imposto, a "gestão social do arrendamento": quem alugar socialmente a sua habitação pode beneficiar de reduções fiscais (50% da renda).

Embora a taxa sobre habitações vagas, tal como o imposto de mobilização, seja um imposto nacional - a federação de municípios esperava até agora receitas comunais adicionais - os municípios são chamados a contribuir para a sua execução: por um lado, têm de registar habitações vagas e, por outro lado, têm de contribuir, juntamente com o registo predial, para o registo nacional no qual estão listadas as habitações disponíveis em todo o país.

Este Registo Nacional de Edifícios e Habitações completa o pacote de medidas do governo. Ao atribuir um número de identificação a todas as habitações, o registo deve fornecer uma visão detalhada das habitações disponíveis.

Em primeiro lugar, os programas necessários têm de ser escritos para que seja possível captar os dados. E o pacote de reformas tem de passar pelos tribunais, o que pode ser um processo longo e difícil.

Na próxima quarta-feira, a ministra das Finanças apresentará outro instrumento para combater a crise do mercado imobiliário: no projeto de orçamento para 2023, a amortização acelerada será ainda mais restrita.

(Este artigo foi originalmente publicado no Luxemburger Wort.)

