Governo felicita casal herdeiro pelo nascimento do futuro Grão-Duque

Diana ALVES

O Governo felicitou hoje a família grã-ducal pelo nascimento do primeiro filho de Guillaume e Stéphanie.

Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume nasceu hoje, dia 10 de maio, às 5h13, na Maternidade Grã-Duquesa Charlotte, na cidade do Luxemburgo.

Num comunicado enviado esta manhã às redações, o ministério de Estado diz que “o nascimento do primeiro filho do casal herdeiro será assinalado com 21 tiros de canhão”, disparados a partir do edifício militar Fort Thüngen, situado no parque Dräi Eeechelen.

O Ministério de Estado indica que a “feliz notícia” foi dada pelo Marechal da Corte, em comunicado, e será integrada no Jornal Oficial do Grão-Ducado (publicação equivalente ao Diário da Pública, em Portugal). Na mesma nota, pode ler-se que, em nome do Governo, o primeiro-ministro envia “mensagens de felicitações” aos novos pais e também aos avós da criança, o Grão-Duque Henri e a Grã-Duquesa Maria Teresa.

Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume é o primeiro filho do casal herdeiro, Guillaume e Stéphanie, e o futuro Grão-Duque do Luxemburgo.



