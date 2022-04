"Para poder identificar o impacto dessas anomalias, os ministros gostariam de saber se é um defeito de material ou um defeito de projeto e quais são as consequências resultantes para os outros reatores do Cattenom", lê-se na nota do Governo.

Cattenom. Governo exige todos os resultados das análises realizadas pela EDF

O Ministério do Ambiente e da Energia e Ordenamento do Território reagiram à publicação de um artigo publicado na imprensa com o título "Fissuras de corrosão num reator 8º EDF".



Os ministros luxemburgueses Carole Dieschbourg e Claude Turmes enviaram hoje uma carta conjunta ao Diretor-Geral da Autoridade de Segurança, Olivier Gupta. De acordo com a fonte do montelnews.com, foram detetadas rachaduras nas soldas do circuito de injeção de segurança (RIS) no reator Cattenom número 3, que está em encerramento forçado desde 26 de março de 2022.

Os ministérios estão a exigir todos os resultados das análises realizadas pela EDF o mais rapidamente possível.

Dadas as consequências para a população local, os ministros querem uma reunião urgente com a Comissão de Informação Local (CLI) de Cattenom para informar os membros da CLI sobre os detalhes do problema e as medidas com que a operadora pretende avançar.

