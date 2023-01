É a 5 de fevereiro e não a 31 de dezembro de 2023.

Governo erra na data de fim das restrições destinadas a viajantes da China

Susy MARTINS É a 5 de fevereiro e não a 31 de dezembro de 2023.

É a 5 de fevereiro e não a 31 de dezembro de 2023. É até ao próximo dia 5 de fevereiro que os viajantes provenientes da China estarão submetidos a regras no Luxemburgo com o objetivo de evitar contágios de covid-19.

O erro na data sobre a aplipação das restrições é agora assumido, em comunicado, pelo Ministério da Saúde e o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

OMS acredita que surto na China não vai ter impacto significativo na Europa OMS pediu aos países europeus que tomem medidas "proporcionais e não discriminatórias" em relação aos viajantes da China. Luxemburgo já decretou novo controlo epidemiológico a viajantes que cheguem desse país.

A China debate-se atualmente com uma importante vaga de contágios de SARS-CoV-2 que satura o sistema de saúde no país asiático. Para evitar que a situação se alastre, o Luxemburgo desaconselha as viagens à China.

Para quem chega da China ao Grão-Ducado é obrigatório declarar a sua presença à Inspeção da Saúde e realizar um teste de despistagem à covid-19. O rastreio é gratuito.

As medidas entraram em vigor na segunda-feira, dia 9 de janeiro, e irão então vigorar até 5 de fevereiro.



