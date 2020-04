Bettel deverá apresentar aos deputados, esta semana, um plano para a saída progressiva do confinamento.

Governo e Parlamento abordam plano de saída da crise sanitária esta semana

Susy MARTINS Bettel deverá apresentar aos deputados, esta semana, um plano para a saída progressiva do confinamento.

O cenário de saída da crise ainda não está elaborado e está sujeito a adaptação constante, dependendo dos casos confirmados de covid-19 e da evolução da situação nos hospitais.

No entanto, o primeiro-ministro, Xavier Bettel, e a ministra da Saúde, Paulette Lenert, deverão apresentar aos deputados as modalidades de um plano de saída, esta semana, segundo informação divulgada no site do Parlamento.

A data concreta desse debate não é para já conhecida.

Os dois membros do Governo têm-se reunido, uma vez por semana, com alguns membros da Câmara dos Deputados, para lhes dar conta da situação atual do país.

Ainda na sexta-feira, Bettel e Lenert foram ao Parlamento para discutir o uso das máscaras e as regras do confinamento.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.