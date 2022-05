O comité quadripartido reúne esta quarta-feira para fazer um balanço financeiro do ano que passou, bem como de 2022.

Governo e parceiros sociais analisam situação do seguro de saúde e maternidade

O comité quadripartido vai reunir-se esta quarta-feira para analisar a situação financeira do seguro saúde-maternidade no ano de 2021, bem como as previsões financeiras para 2022.

Numa nota de imprensa, o Ministério da Segurança Social refere que a reunião servirá para se fazer um balanço do impacto financeiro das medidas tomadas durante a pandemia nos seguros de saúde e maternidade.



Os responsáveis vão igualmente analisar as melhorias nos cuidados de medicina dentária e o progresso do chamado "Gesondheetsdësch", uma discussão participativa e estruturada em torno dos desafios que o sistema de saúde enfrenta atualmente.



Maternidade de Ettelbruck continua fechada Cerca de 800 bebés nascem na maternidade de Ettelbruck por ano. Embora tenha sido alcançado um acordo para a reabertura, ainda não foi posto em prática e não há data para que isso aconteça.

O comité quadripartido inclui os ministros da Segurança Social, da Saúde e das Finanças, representantes dos trabalhadores, do patronato e dos prestadores de serviço de saúde.

