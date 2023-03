O "pacote caro, mas no interesse de todos", segundo Bettel, vai custar ao Estado 500 milhões de euros por ano, em 2023 e 2024.

Apoios às famílias

Governo e parceiros já assinaram acordo tripartido

Susy MARTINS O "pacote caro, mas no interesse de todos", segundo Bettel, vai custar ao Estado 500 milhões de euros por ano, em 2023 e 2024.

O Governo, sindicatos e patronato selaram oficialmente esta terça-feira, ao meio-dia, o acordo tripartido que saiu da reunião de sexta-feira passada.

O "pacote caro, mas no interesse de todos", segundo Bettel, vai custar ao Estado 500 milhões de euros por ano, em 2023 e 2024.

Entre as várias medidas anunciadas estão a limitação do aumento dos preços do gás e da eletricidade até ao final de 2024. Também o subsídio de energia será prolongado até ao final do próximo ano.

No acordo, o Governo compromete-se ainda a compensar as empresas se houver uma terceira parcela da indexação prevista para o final de 2013.



Salários líquidos aumentam cinco vezes em 2023 Além das três indexações previstas para este ano haverá um credito fiscal equivalente a duas parcelas do 'index'.

Entre as outras medidas haverá ainda uma revisão dos escalões dos impostos, de forma a reduzir a carga fiscal dos trabalhadores. Até lá, e como a reforma fiscal ainda tem de ser criada e aprovada, vai ser criado um novo crédito fiscal de 5% (duas vezes o 'index') que deverá ser deduzido dos salários, com efeitos retroativos a partir de 1 de janeiro de 2023.

Todas estas medidas visam manter a taxa de inflação nos 2,8%, ficando assim longe dos 4,2% inicialmente previstos pelo Statec. Trata-se da terceira concertação tripartida num ano, em que Governo e parceiros sociais tiveram de acordar um pacote de medidas.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.