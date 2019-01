O Governo e elétricas espanholas avançaram na terça-feira para um acordo para fechar todas as centrais nucleares ainda em funcionamento entre 2025 e 2035, prevendo-se que a de Almaraz encerre depois do fim da sua vida útil, em 2023.

Governo e elétricas espanholas acordam encerrar centrais nucleares até 2035

O Governo e elétricas espanholas avançaram na terça-feira para um acordo para fechar todas as centrais nucleares ainda em funcionamento entre 2025 e 2035, prevendo-se que a de Almaraz encerre depois do fim da sua vida útil, em 2023.

Estas datas indicativas que ainda têm de ser confirmadas, foram alcançadas numa reunião em Madrid entre a ministra espanhola da Transição Ecológica, Teresa Ribera, e os dirigentes máximos das três companhias de eletricidade donas da central de Almaraz (Iberdrola, Endesa e Naturgy), segundo a imprensa espanhola que cita "fontes conhecedoras do encontro".

Segundo o "princípio de acordo" as centrais nucleares espanholas poderiam funcionar mais de 40 anos, que é o limite mínimo atual, e menos de 50 anos. O mesmo é dizer que nenhuma delas encerrará antes de 2025 nem ficará em funcionamento depois de 2035, a data limite para o "apagão nuclear".

Por exemplo, no caso de Almaraz, isso permitiria prolongar a sua autorização de funcionamento além dos 40 anos previstos para a vida útil da unidade, em 2023. Esta central nuclear situa-se a cerca de 100 km de Portugal, numa das margens do rio Tejo.

Luxemburgo cercado por centrais nucleares O ar que se respira no Luxemburgo contém partículas finas libertadas por centrais termoelétricas alemãs, que podem ser nocivas à saúde da população. Mas as ameaças poderão vir também de centrais nucleares dos países vizinhos, que cercam o pequeno Grão-Ducado: algumas têm fissuras, outras têm problemas com peças.

As cinco centrais em funcionamento em Espanha - Almaraz (Cáceres), Vandellós (Tarragona), Ascó (Tarragona), Cofrentes (Valencia) e Trillo (Guadalajara)-, que têm um total de sete reatores nucleares, cumprem 40 anos de vida útil entre 2023 (Almaraz) e 2028 (Trillo). Se este prazo de vida útil não fosse prolongado, estas encerrariam todas até 2028.

As medidas que estão a ser discutidas, sobre o encerramento escalonado das centrais nucleares, têm de ser confirmadas muito em breve, visto que as unidades de Almaraz e Vandellós precisam de renovar as suas licenças de exploração até 31 de março. O programa eleitoral do PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol) previa o encerramento das centrais quando cada uma cumprisse 40 anos de vida útil. Em junho de 2018, a União Europeia (UE) tinha aberto um processo de infração a Espanha e Polónia em matéria de segurança nuclear.

França quer encerrar 14 reatores até 2035

No final do ano passado, o governo francês anunciou o encerramento de 14 dos 58 reatores nucleares até 2035. O presidente francês, Emmanuel Macron não especificou, no entanto, as centrais a fechar. Em particular, duas centrais francesas - Cattenom e Fessenheim encontram-se perto do Luxemburgo, o que tem preocupado algumas organizações ambientais incluindo a Greenpeace.

