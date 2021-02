A petição pública contra a privatização das escolas públicas no Luxemburgo foi hoje a debate no Parlamento.

Governo e CGFP assinam acordo que impede privados à frente de escolas públicas

Henrique DE BURGO A petição pública contra a privatização das escolas públicas no Luxemburgo foi hoje a debate no Parlamento. Na verdade, tratou-se de cumprir calendário, já que o ministro da Educação, Claude Meisch, e a Confederação Geral da Função Pública (CGFP) assinaram esta terça-feira um acordo que garante que os liceus técnicos não poderão ser dirigidos por profissionais fora do setor público.

Recorde-se que em novembro de 2020, Claude Meisch já tinha dado sinal deste recuo, ao retirar o projeto de lei da ordem do dia, depois de críticas de sindicatos e da oposição partidária.

No entanto, apesar deste acordo formalizado ontem, o sindicato dos professores SEW, afeto à OGBL, e a associação de professores do ensino secundário e superior (Apess) referem em comunicado que vão "manter a pressão sobre o ministro" com o objetivo de garantir um "ensino público de qualidade".

As duas entidades opõem-se aos "métodos de nova gestão no ensino público”, à “competição entre liceus” ou às “sessões de avaliação e extinção das comissões de professores”.

Outras das preocupações apontadas no comunicado são as "parcerias público-privadas e a externalização de determinadas atividades escolares para grandes multinacionais do setor da educação" ou a implantação de "escolas-fábrica", em que os alunos são tidos como um recurso humano que deve ser rentabilizado.



