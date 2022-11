O ministro François Bausch e a burgomestre Lydie Polfer têm visões diferentes da remodelação da Place de la Constitution e da Place de la Gare.

Governo e autarquia desencontrados sobre futuro de praças da capital

A requalificação de duas das principais praças da Cidade do Luxemburgo, a Place de la Constitution e a Place de la Gare, tem posto a descoberto a falta de consenso existente entre o Ministério da Mobilidade e Obras Públicas e o município relativamente à sua visão para o futuro dos dois locais.

A reabilitação da Place de la Constitution, que já vem sendo falada desde 2011, foi abordada pelo deputado e conselheiro comunal François Benoy (déi Gréng) numa questão parlamentar, dirigida a François Bausch a 30 de setembro, que procurava saber o ponto de situação do projeto.

A 7 de novembro, o ministro respondeu que a empreitada está "condicionada pelas negociações entre a Cidade do Luxemburgo e o Estado que estão a decorrer para se chegar a um acordo sobre o seguimento a dar-lhe", segundo o Virgule.

Na perspetiva de Bausch, a futura Praça da Constituição será "um espaço equilibrado entre o espaço e o discreto", com destaque para o monumento e vista do vale. Por outro lado, o ministro destacou a intenção de plantar uma avenida de árvores no lado norte, ao longo do boulevard F. D. Roosevelt.

Autarquia vai realizar consulta aos cidadãos

Esta quarta-feira, Lydia Polfer lembrou, no pequeno-almoço mensal com a imprensa, que a proposta saída do concurso para a obra, em 2021, "prevê o desaparecimento de grande parte das árvores". "Deixámos claro que não estamos de acordo. Os planos devem ser adaptados", advertiu.

Também a remodelação da praça da Gare é encarada de forma diferente pelas administrações central e local. Recentemente, o ministro François Bausch referiu que o "objetivo principal" do projeto é a instalação de um parque subterrâneo de bicicletas.

Mas Lydie Polfer disse que o ministro "nunca perguntou nada à autarquia sobre esta ideia". A burgomestre considera que esta "não é necessariamente a melhor solução para este local, que nem sempre é seguro".

A burgomestre da capital sublinhou a importância de levar a cabo uma consulta aos 12.000 moradores do bairro da Gare para perceber quais são as suas expetativas para o local. "Falámos com o ministro e concordámos em organizar uma reunião no início do próximo ano, no final de janeiro ou em fevereiro", elaborou.

De acordo com o primeiro vereador Serge Wilmes, o caderno de encargos para a obra deverá ser elaborado em 2024 e os trabalhos deverão arrancar entre 2025 e 2026.

