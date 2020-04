O Ministério das Finanças e o da Defesa do Consumidor emitiram um comunicado conjunto em que pedem que se privilegie o pagamento em cartão, mas que se aceite os pagamentos em dinheiro, das pessoas mais vulneráveis, nesta época de pandemia. Relembram que não está provado que o coronavírus passe pelo dinheiro.

Governo do Luxemburgo pede que haja bom senso com pagamentos em dinheiro

Redação O Ministério das Finanças e o da Defesa do Consumidor emitiram um comunicado conjunto em que pedem que se privilegie o pagamento em cartão, mas que se aceite os pagamentos em dinheiro, das pessoas mais vulneráveis, nesta época de pandemia. Relembram que não está provado que o coronavírus passe pelo dinheiro.

Na sequência das recentes discussões sobre a não aceitação de pagamentos em numerário em certas empresas, o Ministério das Finanças e o Ministério da Defesa do Consumidor apelam aos diferentes intervenientes para "que usem o bom senso" quando se efectuam pagamentos, recomenda um comunicado governamental.

O texto relembra que "até ao momento, não existem provas de que os pagamentos em numerários sejam particularmente susceptíveis de propagar o vírus", como atestou o Banco Central do Luxemburgo em comunicado de imprensa emitido a 17 de março de 2020.

Apesar disso, o Governo considera que é perfeitamente compreensível que as lojas e os retalhistas tentem minimizar a utilização de numerário, a fim de limitar ao mínimo a interacção física.

Como os trabalhadores do comércio estão continuamente expostos aos contactos dos clientes, a utilização de pagamentos com cartão ajuda a fazê-los sentir-se mais seguros, poupando-os do manuseamento de pagamentos em numerário.

No entanto, o Ministério das Finanças e o Ministério da Defesa do Consumidor, reconhecem que alguns indivíduos vulneráveis não podem pagar as compras por via electrónica e não pretendem impedir o recurso ao numerário como meio de pagamento.

" O Luxemburgo no seu conjunto está firmemente empenhado em combater a epidemia. Todos contribuem para isso, em especial adoptando gestos de barreira e comportamentos responsáveis", sublinha o comunicado.

"É por esta razão que o Ministério das Finanças e o Ministério da Defesa do Consumidor apelam a todos os interessados para que demonstrem compreensão e pragmatismo no interesse de todos e dêem prioridade, tanto quanto possível, aos pagamentos por cartão ou por aplicação de telemóvel, tendo simultaneamente em conta as necessidades e limitações das pessoas vulneráveis", aceitando, por isso, dinheiro ou propondo mesmo soluções de pagamento alternativas.

