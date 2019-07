Para o Luxemburgo se preparar melhor para o que aí vem Ivonne Trebs frisa que “é aconselhável intensificar as pesquisas, como a elaboração de projeções climáticas de alta resolução baseadas em novos cenários de emissões”

Governo do Grão-Ducado tem de tomar medidas

Paula SANTOS FERREIRA Para o Luxemburgo se preparar melhor para o que aí vem Ivonne Trebs frisa que “é aconselhável intensificar as pesquisas, como a elaboração de projeções climáticas de alta resolução baseadas em novos cenários de emissões”

Questionada sobre que planos poderia o governo do Luxemburgo começar a tomar para prevenir as consequências das alterações do clima, no futuro, a investigadora Ivonne Trebs sublinhou a necessidade de se atuar a vários níveis. Ao nível das populações é “importante a adoção de medidas que sensibilizem para a consciencialização da necessidade de “economia de energia” e, medidas que facilitem “a expansão de sistemas de energia solar”.

“Os cenários de alterações climáticas devem também estar previstos na elaboração de sistemas de água da chuva, de esgotos e de água potável”, vincou esta responsável.

Na agricultura, as “pragas nativas e novas podem ser combatidas evitando as monoculturas”. Para o Luxemburgo se preparar melhor para o que aí vem Ivonne Trebs frisa que “é aconselhável intensificar as pesquisas, como a elaboração de projeções climáticas de alta resolução baseadas em novos cenários de emissões”.