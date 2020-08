Há o risco de despedimento de 200 trabalhadores.

Governo disposto a apoiar Guardian Luxguard para salvaguarda da produção no Luxemburgo

Sandro CABETE DOS SANTOS

Depois de dois piquetes de protesto em julho último, delegações do sindicato OGBL e dos trabalhadores do grupo norte-americano Guardian Luxguard apelaram à intervenção do Governo no que tudo indica vir a ser o fim de uma unidade fabril e mais um plano de despedimento coletivo no Luxemburgo.

O ministro da Economia, Franz Fayot, que recebeu as delegações na segunda-feira, garante estar "disposto a viajar até aos Estados Unidos da América (EUA) para se encontrar com os dirigentes da Guardian, com o objetivo de os convencer a manter ou até mesmo consolidar a produção industrial do grupo no Luxemburgo".

Fayot assegura "compreender a situação difícil dos trabalhadores e a incerteza com a qual as suas famílias estão confrontadas". Daí assegurar, em comunicado, que "o governo apoia o recurso às diferentes medidas resultantes de um plano de manutenção no emprego", dando como exemplo "a pré-reforma de ajustamento [destinada a trabalhadores com 57 anos de empresas em vias de encerramento ou de reestruturação] e o financiamento de formações de reconversão profissional". Quanto à "eventual reconstrução de um forno numa das duas fábricas da Guardian, em Bascharage ou Dudelange", o ministro da Economia "prepara-se para incentivar a Guardian, através de ajudas financeiras, a investir numa nova instalação de produção de vidros de alto valor acrescentado". Recorde-se que a Guardian Luxguard prepara-se para reduzir os 453 trabalhadores a praticamente metade. Depois da fusão das instalações de Dudelange e Bascharage, o fabricante norte-americano quer avançar para um plano social com 201 despedimentos.



