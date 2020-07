Os cursos vão funcionar nas últimas duas semanas de férias. Os estudantes podem inscrever-se até ao próximo dia 26 de julho.

Governo disponibiliza cursos de recuperação da matéria gratuitos para estudantes

Os estudantes das escolas públicas podem inscrever-se em cursos gratuitos de recuperação da matéria, a partir de agora. Estas formações vão decorrer nas duas últimas semanas de férias, de 31 de Agosto a 11 de Setembro. Uma iniciativa que foi anunciada hoje pelo Ministério da Educação.

Esta oferta está, também, disponível para os alunos de escolas secundárias privadas que aplicam os currículos oficiais. A inscrição nestes programas pode ser feita até ao próximo dia 26 de Julho neste link. Em caso de dificuldade no registo, basta ligar 8002-9090, para ser atendido numa linha de ajuda criada pelo Ministério da Educação.

Outra das medidas previstas é disponibilizar dossiês temáticos sobre as principais disciplinas para os alunos dos ensinos básico e secundário. Materiais que poderão ser descarregados a partir do próximo dia 24 de Agosto em www.schouldoheem.lu.



Alemão, francês e a matemática são algumas das matérias disponíveis.

Recorde-se que, no final do ano lectivo, os professores tiveram a oportunidade de inscrever alunos com lacunas significativas nestes cursos. Agora, os pais podem tomar a iniciativa e inscrever os seus filhos.

A matrícula só pode ser feita num curso para "não sobrecarregar os estudantes", esclarece o Ministério da Educação numa nota divulgada esta tarde.

Os alunos de escolas públicas internacionais devem informar-se sobre cursos de de recuperação e inscrever-se directamente no secretariado da sua escola.





