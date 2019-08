Há dinheiro do Estado para pessoas e empresas afetadas pelas calamidades naturais.

Luxemburgo 2 min.

Governo disponibiliza ajuda às pessoas afetadas pelo tornado

As pessoas afetadas pela passagem do tornado em Bascharage e em Pétange podem também recorrer ao apoio financeiro disponibilizado pelo Estado luxemburguês.

Depois do anúncio desta manhã, sobre a ajuda estatal às empresas com prejuízos, o Governo informa agora, num outro comunicado, que as pessoas afetadas podem pedir ajuda junto do Ministério da Família, da Integração e da Grande Região.

Este apoio é destinado unicamente ao "reequipamento de primeira necessidade das pessoas afetadas" e "em situação económica precária".

Os pedidos podem ser feitos até 1 de novembro através de um formulário disponibilizado no site do Ministério da Família.

O montante atribuído varia em função dos danos, da situação financeira e do número de pessoas do agregado familiar.

Foto: Anouk Antony

A Cruz Vermelha decidiu também utilizar o seu fundo de solidariedade para apoiar as pessoas com fracos recursos financeiros no acesso aos objetos de primeira necessidade. Os residentes das comunas de Pétange e Bascharage nestas condições podem dirigir-se aos serviços sociais das respetivas autarquias, que reencaminham depois os dossiers até à Cruz Vermelha.

Já a Caritas vai ajudar as vítimas através da abertura de uma conta bancária para recolha de donativos e de um serviço de apoio ao preenchimento dos formulários de pedido de ajuda. Este serviço destina-se sobretudo às pessoas que não dominam as línguas do país. Os interessados podem contactar a Caritas (rue Michel Welter, n° 29, cidade do Luxemburgo) através do telefone 40 21 31-1.

Sobre os apoios à reconstrução, o Ministério da Habitação disponibiliza apoios para trabalhos de renovação, também em função da situação sócio-económica das famílias afetadas. Os interessados podem aceder aos diversos formulários no site guichet.lu.

Foto: Anouk Antony

Quanto ao apoio às empresas, o Ministério da Economia relembrou esta manhã que há um auxílio público específico para ajudar as empresas a recuperar dos danos causados por catástrofes naturais.

O prejuízo pode incluir os danos materiais causados aos ativos - como os edifícios, equipamentos, máquinas ou stocks, - ou a perda de receita ligada aos danos sofridos.

Os interessados devem enviar a documentação relativa à candidatura à ajuda para o Ministério da Economia antes de o projeto ser iniciado.

As empresas atingidas podem contactar a Direção-Geral das Classes Médias do Ministério da Economia através dos números: 247-74704 das 8h às 12h e das 13h às 16h, ou através do email: info.aide.pme@eco.etat.lu.