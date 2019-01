O Conselho de Governo deverá dar luz verde aos dois dias extra de férias para os trabalhadores no Luxemburgo, já esta sexta-feira. A informação foi avançada pelo ministro do Trabalho, em declarações à RTL.

Governo deve aprovar na sexta-feira mais dias de férias

É uma das promessas que fazem parte do pacote de medidas do programa de Governo e poderá concretizar-se já em 2019, disse Dan Kersch, responsável pela pasta do Trabalho no novo Executivo.



O Luxemburgo passará assim a contar com mais um dia de férias - passando de 25 dias, no mínimo legal, para 26 - e mais um feriado, que deverá ser celebrado no Dia da Europa, a 9 de maio.



O primeiro passo é a validação pelo Conselho de Governo, já esta sexta-feira. Depois, ainda vai ser necessário modificar o Código do Trabalho.



Apesar disso, o ministro da tutela acredita que os dois dias extra de folga no calendário poderão entrar em vigor já em 2019.