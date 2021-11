CovidCheck continuará a ser válido para quem rejeitar a toma da dose de reforço, assegurou Paulette Lenert.

Ministra da Saúde descarta para já endurecimento das medidas

Catarina OSÓRIO

A ministra da Saúde, Paulette Lenert, descarta para já um endurecimentos das medidas contra a covid-19 no Grão-Ducado, mesmo com o aumento recente de casos no país, à semelhança com vários estados europeus. Convidada para um programa da rádio RTL Lenert mostrou-se satisfeita com o aumento das vacinações nas últimas semanas e diz que o Executivo vai continuar a unir esforços "para convencer o número máximo de indecisos a serem vacinados".

Esta semana o Grão-Ducado voltou a registar um novo recorde de novos casos desde dezembro de 2020, com 432 infeções em 24 horas.

Segundo a ministra, o sistema CovidCheck (testado, recuperado ou vacinado) tem funcionado da forma esperada, pelo que para já não há necessidade de endurecer as regras. Lenert referiu ainda que o sistema vai continuar a ser válido para quem recusar tomar a dose de reforço contra a covid-19.

Desde a entrada da nova 'lei covid' o CovidCheck (testado, recuperado ou vacinado) generalizou-se a mais setores incluindo a Horeca e as empresas, embora nesta última em regime facultativo. A medida, criticada por vários sindicatos e associações, incluindo a Comissão dos Direitos Humanos, tem como objetivo colocar pressão a quem não se vacinou a fazê-lo. O mesmo foi admitido por Lenert há poucos dias à Rádio Latina.

Trabalhadores sem CovidCheck podem ser despedidos Sindicalistas e até patrões consideram que a nova lei não é mais do que a vacinação obrigatória disfarçada. Uma medida "desnecessária" que dá poder aos empregadores para despedimentos. Aos não vacinados, sindicatos deixam alertas e conselhos.

Questionada sobre o atraso do Grão-Ducado em relação a outros países, Lenert considera que a maior percentagem de vacinados em países como Portugal ou Espanha se deve ao facto de estes terem sido mais duramente afetados pela pandemia.

Em linha com o que tem vindo a afirmar nos últimos meses, o Governo não tenciona tornar a vacina obrigatória, e também a dose de reforço, e aguarda o parecer do Conselho Superior para as Doenças Infecciosas sobre a dose de reforço contra a covid-19 na população em geral.

Governo à procura de solução para certificados prontos a expirar

Na conversa, a ministra refere ainda que o Governo aguarda uma solução à escala europeia para os certificados de vacinação que estão prestes a expirar. No Luxemburgo os certificados têm a validade de um ano, sendo que quem completou a vacinação em janeiro do ano passado poderá ter um certificado expirado já em janeiro de 2022.

Lenert assegurou ainda que o Governo está atento ao descontentamento de uma parte da população contra as medidas sanitárias, apesar de compreender algum cansaço por parte dos residentes. Mas diz que vai continuar a combater a desinformação e as campanhas anti-vacinas com mais comunicação e diálogo.





