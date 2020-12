O executivo vai reunir-se em Conselho de Ministros para decidir se vai adotar medidas mais restritivas contra a covid-19.

Governo decide hoje se impõe confinamento mais rigoroso no Luxemburgo

Susy MARTINS O executivo vai reunir-se em Conselho de Ministros para decidir se vai adotar medidas mais restritivas contra a covid-19.

A evolução da crise pandémica da covid-19 leva o executivo a reunir-se hoje em Conselho de Ministros. O Governo vai fazer o ponto da situação e decidir se deve, ou não, decretar medidas mais restritivas, segundo explicou o primeiro-ministro, Xavier Bettel, no sábado no Parlamento.

Dias antes, mais precisamente na última quinta-feira, a ministra da Saúde, Paulette Lenert, tinha declarado ser cada vez mais provável um confinamento total. A governante adiantara que “para tal, seria necessário analisar a situação até ao final da semana para determinar quais as medidas a tomar”.

A declaração levou o Partido Cristão Social (CSV) a colocar uma questão parlamentar urgente, que foi debatida no sábado na Câmara dos Deputados. Segundo a presidente da bancada parlamentar do maior partido da oposição Martine Hansen, o “Governo tem de ser claro com os cidadãos e também com o Parlamento”, questionando que “se o Governo tenciona tomar medidas mais restritivas, quais poderão ser essas medidas e quando é que elas entrarão em vigor”.

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, não quis adiantar mais informações, indicando que esta segunda-feira, após o Conselho de Ministros, o Parlamento e por consequência também a população seria informada das decisões tomadas.

Apoiando-se em declarações de certos membros do Governo, a imprensa nacional aponta o encerramento das escolas após as férias de Natal e também do comércio não essencial como medidas prováveis. Medidas que poderão vigorar até 15 de janeiro de 2021.



