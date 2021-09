O atual ministro do Trabalho e vice-primeiro-ministro não se vai candidatar à liderança do LSAP nas próximas legislativas, uma "decisão pessoal tomada nos últimos dias".

Dan Kersch. "Não serei candidato nas próximas eleições"

Apesar de ainda faltarem dois anos para as eleições legislativas no Grão-Ducado, parece haver já uma certeza: o nome de Dan Kersch não vai constar da lista de candidatos.

O atual ministro do Trabalho e número dois do Governo deu uma entrevista à RTL e revelou que não tenciona recandidatar-se. "Não serei candidato na lista do LSAP para as próximas eleições legislativas", acrescentado mesmo que não fará "parte do próximo Governo".

Sem entrar em detalhes sobre os motivos que o levam a fazer o anúncio agora, Kersch disse apenas que se tratou de uma "decisão pessoal tomada nos últimos dias" e que já terá informado o partido há vários dias.

Em aberto ficou a continuidade do atual mandato. Por agora, o ministro do Trabalho quer manter-se "ativo" sendo a prioridade tirar o país da crise pandémica. "Ainda tenho muito para fazer no programa da coligação (DP, LSAP, Déi Gréng)", afirmou. Kersch assume funções governamentais desde 2018 sobre a liderança de Xavier Bettel.

Na entrevista, o também ministro do Desporto piscou o olho à colega de partido, a ministra da Saúde, Paulette Lenert, ao afirmar que uma vitória nas próximas eleições pode passar por "eleger, pela primeira vez, uma primeira-ministra". Numa sondagem de junho passado, Lenert foi eleita a personalidade política mais apreciada do Luxemburgo, seguida pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn.





