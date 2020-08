No mês de junho foram efetuados 3.100 pedidos de ajuda para compra de bicicletas.

Governo dá quase dois milhões de euros para compra de bicicletas

Henrique DE BURGO No mês de junho foram efetuados 3.100 pedidos de ajuda para compra de bicicletas.

Os pedidos de subvenção à compra de bicicletas não param de aumentar.

No mês de junho foram efetuados 3.100 pedidos à Administração do Ambiente, representando cerca de um quarto dos pedidos efetuados desde o início do regime de ajudas (12.200 pedidos), que entrou em vigor em março de 2019.

De acordo com a ministra do Ambiente, Carole Dieschbourg, em reposta a uma questão parlamentar do deputado socialista (LSAP) Mars di Bartolomeo, o valor total das subvenções à compra de bicicletas foi, até 15 de julho, de 1,8 milhões de euros.

Em média, houve uma ajuda de 217 euros para cada uma das 3.652 bicicletas compradas e de 293 euros para cada uma das 3.553 bicicletas elétricas.

Recorde-se que a subvenção para compra de bicicletas foi aumentada em maio. Quem comprar uma bicicleta normal ou elétrica tem uma ajuda de 50%, que não pode ultrapassar os 600 euros.

Dado o elevado número de pedidos de subvenção desde o desconfimento, o Ministério do Ambiente indica que o prazo para receber as ajudas é atualmente é de 10 semanas.

Este novo regime de ajuda à compra de bicicletas vigora até 31 de março de 2021.



