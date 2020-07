Conheça o Estado da Natureza, um país fictício com passaporte especial, vários trilhos com direito a carimbo e um sorteio final com acesso a prémios variados.

Governo cria um "país fictício" para incentivar viagens pelo património natural do Luxemburgo

Conheça o Estado da Natureza, um país fictício com passaporte especial, vários trilhos com direito a carimbo e um sorteio final com acesso a prémios variados.

A ministra do Ambiente, Clima e Desenvolvimento Sustentável, Carole Dieschburg, e o Director Adjunto da Administração da Natureza e Florestas, Frank Wolff, apresentaram, esta sexta-feira, o projeto intitulado "Estado da Natureza" no Centro de Natureza e Florestas de Mirador, em Steinfort.

Para "promover a exploração do património natural do Luxemburgo", o Ministério do Ambiente, Clima e Desenvolvimento Sustentável e a Administração da Natureza e das Florestas desenvolveram um projeto de sensibilização e descoberta intitulado "Estado da Natureza", um género de país fictício para o qual foi criado um "passaporte" especial.

A partir desta sexta-feira, este Estado convida tanto os jovens como os mais velhos a explorar "as suas maravilhas naturais" e a descobrir as áreas protegidas e a biodiversidade que elas contêm, caminhando ao longo dos variados trilhos marcados da Administração da Natureza e das Florestas cujo objetivo é proporcionar um passeio único pelo Luxemburgo.

Os titulares desse "passaporte" são então convidados a preenchê-lo com os carimbos do "DobausseMinistär" (o escritório da associação "Antropical") e dos cinco Centros de Natureza e Floresta, conhecidos como "embaixadas" do Estado da Natureza: Burfelt (Insenborn), A Wiewesch (Manternach), Mirador (Steinfort), Ellergronn (Esch-sur-Alzette) e Biodiversum (Remerschen).

Um mapa do país será entregue ao mesmo tempo que o passaporte, contendo uma selecção de trilhos da natureza para fins educativos, a localização das áreas nacionais protegidas, bem como pistas para ciclistas e caminhos de ligação que permitem às pessoas deslocarem-se de um centro para outro através de vários meios de locomoção, dando ao mesmo tempo prioridade à mobilidade suave.

Os passaportes com seis carimbos podem então ser enviados para a Administração da Natureza e Florestas (marcados "DobausseMinistär", 81 avenue de la Gare, L-9233 Diekirch) para participar no grande sorteio.

Os vencedores serão premiados, entre outras coisas, com um piquenique para 10 pessoas com produtos locais e uma mochila para caminhadas cheia de produtos locais. Para participar, basta solicitar o seu passaporte gratuitamente nos vários gabinetes de informação turística das regiões ou num dos cinco Centros de Natureza e Floresta acima mencionados.

