Governo cria plataforma online para apoiar aprendizagem dos alunos que estão em casa

O Ministério da Educação anunciou, esta manhã, que acaba de criar um novo sistema para apoio a alunos, pais e professores durante a suspensão das aulas.

Madalena QUEIRÓS O Ministério da Educação anunciou, esta manhã, que acaba de criar um novo sistema para apoio a alunos, pais e professores durante a suspensão das aulas.

O Governo criou um novo sistema de apoio à aprendizagem em casa para alunos, pais e professores. O site schouldoheem.lu "tem como objetivo apoiar a aprendizagem em casa e o ensino à distância ministrado por professores", explica-se numa nota divulgada pelo Governo. "Os materiais didáticos disponibilizados nesta plataforma são uma oferta complementar e opcional ao trabalho que os professores pedem aos seus alunos", acrescenta o ministério da Educação.

Pode obter todas as informações sobre este sistema ligando para o 8002 9090. Esta linha fornecerá todas as respostas "a todas as questões relacionadas com as necessidades e preocupações das crianças e dos jovens: bem-estar, aprendizagem e orientação".

No total há 100 professores, nesta linha, disponíveis para ouvir os alunos, pais e professores. A linha de ajuda está disponível em cerca de 15 idiomas. Os pais também podem contactar a linha de apoio para assistência técnica na instalação e utilização das aplicações online. A linha de apoio é também dirigida aos professores que procuram aconselhamento sobre o desenvolvimento de conteúdos e exercícios para os seus alunos. A linha disponibiliza também "aconselhamento e apoio psicológico em situações de isolamento ou problemas psico-sociais". Um serviço que é assegurado por psicólogos do Centro Psico-social e de Acompanhamento Escolar.

A plataforma é continuamente atualizada com novos conteúdos. Um dos exemplos são os "desafios diários" para os estudantes Para motivar os alunos na sua aprendizagem, os "desafios" nacionais são lançados todos os dias em www.schouldoheem.lu sob a forma de pequenos concursos. Estes podem incluir a resolução de problemas, exercícios de ortografia e aritmética. E há prémios para atribuir aos vencedores.





