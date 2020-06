Jean Asselborn contestou a decisão do governo israelita de anexar parte da região palestiniana da Cisjordânia em reunião dos diferentes ministros europeus dos Negócios Estrangeiros com o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo.

Governo condenou anexação da Cisjordânia em reunião com Pompeo

Jean Asselborn contestou a decisão do governo israelita de anexar parte da região palestiniana da Cisjordânia em reunião dos diferentes ministros europeus dos Negócios Estrangeiros com o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo.

O ministro dos Negócios Estrangeiros e Europeus, Jean Asselborn, participou esta segunda-feira numa reunião por videoconferência da União Europeia (UE) com o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo.

De acordo com o comunicado que chegou às redações, as relações transatlânticas foram o ponto principal da ordem do dia deste encontro. Os ministros europeus dos Negócios Estrangeiros debateram com o seu homólogo americano a cooperação entre a UE e os Estados Unidos sobre um vasto número de temas da agenda internacional.

Para além da pandemia, esteve em cima da mesa as relações com a China, o processo de paz no Médio Oriente e a cooperação multilateral no contexto de um presente cheio de desafios. No seu discurso, Jean Asselborn salientou a importância da ligação transatlântica e salientou que "é do nosso interesse comum trabalhar para o reforço da democracia, dos direitos humanos, da paz e da segurança e do Estado de direito em todo o mundo".

Nesta perspetiva, o responsável pela diplomacia luxemburguesa concentrou-se especialmente no processo de paz no Médio Oriente, marcado por tensões acrescidas à medida que o novo Governo israelita pretende a anexação de uma parte da Cisjordânia.

"Temos de nos opor firmemente a qualquer anexação. Seria uma violação flagrante do direito internacional", afirmou Jean Asselborn, de acordo com o comunicado. "Uma anexação seria contrária aos interesses da segurança de toda a região, incluindo Israel. Temos de agir com urgência e de forma concertada, a fim de preservar as perspetivas de paz na região. Os Estados Unidos têm um papel decisivo a desempenhar neste contexto”.

No que respeita à situação no Mediterrâneo, Jean Asselborn aproveitou a oportunidade para manifestar a solidariedade do Luxemburgo com o Chipre e a Grécia face às atividades ilegais levadas a cabo pela Turquia na região.

Os ministros acordaram voltar ao modo presencial na próxima reunião deste órgão onde se reúnem os diferentes responsáveis pelos Negócios Estrangeiros em cada Estado-membro da UE que está prevista para 13 de julho em Bruxelas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.