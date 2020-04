Criticada pelo CSV, a ministra da Saúde esclarece que o Luxemburgo adapta as estratégias de proteção da população com base nas orientações da Organização Mundial da Saúde. Em poucas semanas, distribuiu cerca de 192 mil máscaras só nos serviços públicos.

Governo "clarifica" e continua a recomendar uso de máscara

Chamada a clarificar a posição do governo relativamente ao uso de máscaras de proteção em espaços públicos, a Paulette Lenert voltou a esclarecer que as autoridades luxemburguesas adaptam a estratégia de contenção do vírus de acordo com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS).

"A pandemia está longe de ter terminado, pelo que a OMS apresentou uma nova posição sobre este assunto, nomeadamente em relação às máscaras caseiras. Foi por isso que adaptámos a nossa posição", reagiu a governante.

As máscaras confecionadas em casa podem ser feitas de pano e devem cobrir a boca e o nariz para evitar que as gotículas da tosse ou do espirro propaguem o vírus. São uma opção, numa altura em que stock nacional de máscaras cirúrgicas e respiratórias é reservado, sobretudo, a quem está na primeira linha de combate à covid-19, nos hospitais e centros de saúde.

Embora, o stock seja "seis a sete vezes superior do que no início da crise" de saúde pública, a ordem é priorizar os profissionais mais expostos. Neste sentido, o governo entregou cerca de 192 mil máscaras. Além dos hospitais, chegaram às cadeias.









