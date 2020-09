Muitos elogios do governo para a primeira fase. Os representantes do Instituto de Saúde do Luxemburgo explicam o que pode ser aprendido para a segunda fase.

Luxemburgo 3 min.

Governo. Balanço positivo para primeira fase de testes em larga escala

Redação Muitos elogios do governo para a primeira fase. Os representantes do Instituto de Saúde do Luxemburgo explicam o que pode ser aprendido para a segunda fase.

Um "dia bom e feliz para o Instituto de Saúde do Luxemburgo (LIH)" uma vez que a primeira fase de testes em larga escala foi um sucesso em implementação e resultados. As palavras são do diretor da LIH, Ulf Nehrbass, quando a iniciativa de dois meses foi avaliada nesta segunda-feira. Um total de 560.082 testes foram realizados. 307.751 pessoas vivem no Luxemburgo e 72.913 são transfronteiriços.



Foram enviados 1,5 milhão de pedidos de teste e 781 pessoas infectadas com Covid-19 foram descobertas e isoladas - pessoas que teriam espalhado o vírus Sars-CoV-2 devido à falta de sintomas.

Esta primeira fase foi da responsabilidade do Ministério da Investigação que arcou com os custos de 32 milhões de euros . "A proposta e a implementação vieram do 'mundo' da pesquisa, agora vamos passar a pasta ao Ministério da Saúde para a segunda fase", disse o ministro Claude Meisch.

"Só em abril soubemos que o vírus é mais contagioso que os outros, leva a uma mortalidade maior, pouco se sabe sobre o tratamento e, ao contrário de outras doenças, até pessoas infetadas sem sintomas são contagiosas”, disse Nehrbass, que criou o conceito da larga escala. "O teste de anticorpos estava fora de questão porque a imunidade coletiva não era uma opção".



"O teste inovador e de alta qualidade foi estabelecido em tempo recorde e num processo contínuo, quase sem problemas. Os ministérios, instituições e a população estabeleceram uma rotina tranquila e assim conseguiram travar a segunda vaga rapidamente e manter a mortalidade muito baixa", continuou.

"Quanto maior o orçamento, mais casos positivos"

Gregor Baertz, Presidente do Conselho de Administração da LIH, enfatizou que todos os residentes de Luxemburgo e todos os passageiros transfronteiriços foram contactados e 49 por cento da população residente participou. "Tratava-se também de descobrir como o vírus se espalha na população para fazer testes mais específicos" e tirar da cadeia de infeção as pessoas que têm muitos contatos - os chamados "super espalhadores".

Foram formadas três categorias de pessoas que foram testadas de forma diferente: grupos críticos - como trabalhadores da saúde, polícia, Horesca ou equipas de farmácia a cada duas semanas -, setores ocupacionais mais ou menos frequentemente dependendo da prevalência e, finalmente, a população em geral.

Desta forma, foi possível obter resultados importantes para a abordagem na segunda fase, que começa hoje. Qual é a prevalência nos vários setores de trabalho? A resposta é que "40 por cento dos casos positivos foram infetados dentro de casa. Quanto maior o orçamento, mais casos positivos", enfatizou Baertz.

"O que aprendemos será incorporado na segunda fase para o processo ser o menos invasivo possível e possibilitar o máximo de normalidade possível" disse a ministra da Saúde Paulette Lenert. O objetivo é ter uma boa visão geral do número de infecções na população e intensificar os testes em setores onde há muito contato com outras pessoas, referiu.

Lenert elogiou também o país por ter agido com tanta rapidez, flexibilidade e a concordância da população. "É isso que define o nosso país. Agora temos dados que dão a Luxemburgo uma vantagem sobre outros países. Estou feliz por termos resistido aos ventos contrários iniciais".



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.