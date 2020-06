O Governo vai atribuir cinco milhões de euros para implementar o plano de relançamento do setor desportivo, no quadro da luta contra a covid-19.

Governo atribui cinco milhões de euros para relançar setor desportivo

Henrique DE BURGO

De acordo com o vice-primeiro-ministro e ministro do Desporto, Dan Kersch, o Luxemburgo tem atualmente 54 federações desportivas e cerca de 1.600 clubes desportivos afiliados, a maioria com falta de receitas devido ao cancelamento de atividades e competições.

O sistema de ajudas financeiras apresentado ontem visa preservar o movimento desportivo do país e investir de forma sustentável na saúde da população através de atividades desportivas, garantiu Dan Kersch. Entre as medidas de apoio, cada clube vai receber, um máximo de três mil euros para cobrir as perdas de receitas ligadas ao cancelamento de provas e, no mínimo, mais 250 euros aos clubes com licença de competição.

O Ministério do Desporto vai financiar a construção, a modernização e a reforma de diversas instalações desportivas, principalmente ao ar livre, através de um subsídio às comunas que vai até 50 mil euros.

Dan Kersch anunciou ainda que os clubes e as associações sem fins lucrativos vão receber um montante máximo de cinco mil euros para a compra de material e equipamento desportivo, até 31 de dezembro.

O Ministério do Desporto vai lançar em outono uma campanha de sensibilização da prática desportiva (Lëtzebuerg lieft Sport) e contratar um informático ajudar o comité olímpico luxemburguês e as federações a acompanhar a evolução tecnológica. Estas e outras medidas vão ter um montante global de cinco milhões de euros de apoio financeiro, garantiu Dan kersch.



