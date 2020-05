A verba cobre os custos dos cerca de 1.500 profissionais que aderiram ao regime especial criado para responder à pandemia.

Governo atribui 10 milhões aos médicos da reserva de saúde

O regime criado para evitar uma eventual falta de profissionais de saúde em plena crise sanitária "gerará um custo total de 10,334 milhões de euros", de acordo com as estimativas do Ministério da Saúde. A garantia foi dada pela ministra Paulette Lenert e diz respeito aos 1.489 contratos a prazo que o governo fechou com os médicos logo nos primeiros dias de março.

Impedidos de receber doentes considerados não urgentes, fisioterapeutas, terapeutas da fala, ortopedistas, psicólogos, dentistas, dentistas, parteiras, enfermeiros e até veterinários integram a chamada reserva de saúde. Na prática, disponibilizaram-se em caso de necessidade de mão-de-obra adicional, principalmente nos centros de cuidados avançados criados para responder aos pacientes infetados pelo novo coronavírus. Logo na altura, a deputada europeia, Diane Adehm, do CSV explicava que "quando a reserva sanitária foi criada e o volume que iria cobrir foi decidido, o Luxemburgo tinha uma curva de trajectória para o vírus que estava em constante crescimento, de uma forma descontrolada".

Com grande parte dos centros de cuidados dedicados à covid-19 em funcionamento, "cerca de 700 pessoas foram afectadas ao terreno, seja num hospital, rede ou lar de idosos ou centro de cuidados avançados", dos 1.489 contratos a prazo assinados desde o final de março. A termo, o vínculo varia entre 20 a 40 horas semanais.





