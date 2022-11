A comparticipação do Estado é limitada a um montante máximo de 200 euros por tonelada.

Governo aprova redução de 35% no preço dos pellets

Travar os preços da energia é uma das prioridades do Governo. Uma das medidas aprovadas pelo executivo é a introdução de uma ajuda financeira para a compra de pellets, ou seja, material orgânico prensado.

No último Conselho de Ministros ficou decidido que haverá uma redução de 35% do preço total. No entanto, a comparticipação do Estado é limitada a um montante máximo de 200 euros por tonelada de pellets. Esta medida será válida entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2023.

Apesar da medida do governo, o número de famílias que vai beneficiar desta ajuda é marginal. Apenas 3,3% da energia utilizada para o aquecimento provém dos pellets, segundo o Instituto Nacional de Estatísticas (Statec).

A maioria das famílias (52%) utiliza o gás como fonte de energia para aquecer a casa, segue-se depois o gasóleo de aquecimento, com 27,4%, e finalmente a eletricidade, para 16,3 dos agregados. Estes dados foram apurados pelo Statec antes do aumento dos preços da energia.

Note-se que o governo prevê gastar cerca de um milhão de euros em subsídios para as famílias que aquecem o seu alojamento com caldeiras a pellets.



