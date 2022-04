A nova autarquia vai se chamar "Grosbous-Wahl" e entrará em funcionamento a 1 de setembro de 2023.

Governo aprova fusão das comunas de Grosbous e Wahl

O Conselho de Ministros aprovou na sexta-feira a fusão das comunas de Grosbous e Wahl. A nova autarquia vai se chamar "Grosbous-Wahl" e entrará em funcionamento a 1 de setembro de 2023, explica o Ministério do Interior em comunicado.

Depois da aprovação pela população local, em referendo no ano passado, e da luz verde do Governo, só falta a votação da Câmara dos Deputados. Com esta fusão o número de comunas no país será reduzido para 101.

A nova comuna vai ter a sua sede em Grosbous e vai ter cerca de 2.200 habitantes. O número de conselheiros comunais será aumentado para 12 em vez de nove e o colégio de burgomestre e vereadores será composto por um burgomestre e três vereadores (mais um vereador).

O Ministério do Interior refere ainda que esta fusão vai ter um auxílio estatal especial no valor de 4,8 milhões de euros para reduzir os endividamentos do novo município e realizar os projetos selecionados nos planos de financiamento plurianuais.

