Quem quiser conhecer melhor o Grão-Ducado, através do uso da bicicleta, vai passar a ter seis troços que vão juntar-se temporariamente aos cerca de mil quilômetros de ciclovias nacionais e regionais.

Governo apresenta promoção turística de verão para bicicletas

Henrique DE BURGO Quem quiser conhecer melhor o Grão-Ducado, através do uso da bicicleta, vai passar a ter seis troços que vão juntar-se temporariamente aos cerca de mil quilômetros de ciclovias nacionais e regionais.

O ministro do Turismo, Lex Delles, apresentou hoje os detalhes do programa turístico “Vëlosummer 2020”, que visa o incentivo de férias de verão no Grão-Ducado, em bicicleta, como forma de ajudar a relançar o setor Horeca.



Desenvolvido pelo Ministério da Mobilidade e pela direção geral do Turismo, o projeto inclui seis troços de estradas nacionais reservados a ciclistas, residentes e autocarros regionais, durante o mês de agosto.

Entre os novos troços, estão reservados 36 quilómetros entre a gare de Wilwerdange/Troisvierges e a gare de Wilwerwiltz. A circulação ao trânsito motorizado está interdita entre os fins de semana 1/2 de agosto e 15/16 do mesmo mês.

O trânsito de viaturas está também proibido, mas nos cinco fins de semana de agosto, nos 27 quilómetros de troço entre Mamer-Keispelt-Kopstal. O mesmo se aplica ao troço de 40 quilómetros entre os vales Mamer e Alzette.

A interdição de viaturas passa a ser total, entre 1 e 30 de agosto, na estrada que liga os vales Syre e Alzette (55 quilómetros) e na ligação de 85 quilómetros entre as regiões de Guttland (centro) e da Mosela, a partir de Mondorf-les-Bains.

O mesmo acontece para o troço entre Esch-Belval e a gare de Pfaffenthal/parque de estacionamento Glacis, na cidade do Luxemburgo (27 quilómetros).

O mapa detalhado destas seis rotas pode ser consultado no site www.velosummer.lu, que inclui informações sobre restaurantes, cafés, hotéis, pousadas, parques de campismo e pontos de interesse turísticos.

O novo serviço de bagagem da direção geral do Turismo, movewecarry.lu, permite o transporte de bagagens dos ciclistas de um alojamento para outro (mínimo de duas noites em dois diferentes alojamentos).

Os vales de 50 euros para hotéis, pousadas e parques de campismo podem ser também usados neste programa. Para descobrir locais surpreendentes e inspiradores, a sugestão do Ministério do Turismo é o site 100thingstodo.lu.



