Governo apresenta projeto de "cobertura universal de saúde”

Ana Patrícia CARDOSO As pessoas sem seguro terão um acesso facilitado aos cuidados de saúde no Luxemburgo.

O Ministro da Segurança Social, Romain Schneider, e a Ministra da Saúde, Paulette Lenert, apresentaram esta semana o projeto "Cobertura universal de saúde" para o Luxemburgo.

O grupo-alvo são pessoas que vivem habitualmente em território luxemburguês, não têm rendimentos e não podem beneficiar da assistência pública dos serviços sociais, por exemplo. Isto significa que quem não tem meios financeiros para os acordos com as seguradoras poderá ter acesso aos benefícios do seguro saúde previstos no Código da Segurança Social.

"O objetivo do projeto é proporcionar a todos o acesso a cuidados de saúde de qualidade. Temos um dos sistemas de segurança social mais abrangentes do mundo e, desta forma, vamos ter um sistema ainda mais inclusivo”, sublinhou Romain Schneider.



A oferta de seguro de saúde para pessoas carenciadas existe desde os anos 90, sendo que existem cerca de 350 pedidos deste tipo por ano. No entanto, "há sempre pessoas a quem não conseguimos chegar para aderir", explicou.

As contribuições para a adesão voluntária ao seguro de saúde serão suportadas pelo Orçamento do Estado. O projeto está em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (Agenda 2030) e da coligação 2018-2023, que prevê "garantir que todos beneficiem da cobertura universal de saúde, incluindo proteção contra riscos financeiros e acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade, a medicamentos e vacinas essenciais seguras, eficazes e acessíveis".

A ministra da Saúde sublinhou ainda que, para concretizar este projeto, é fundamental a cooperação estreita com associações que trabalham diariamente com pessoas vulneráveis. "As associações que trabalham com o Ministério da Saúde vão receber os recursos humanos e financeiros necessários para que as pessoas vulneráveis ​​possam beneficiar desta medida. Trata-se de chegar às pessoas e não o contrário", afirmou Lenert.





