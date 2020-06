O ministro do Turismo, Lex Delles, apresenta esta manhã o plano de relançamento do setor do Turismo. Mais tarde será a vez de Dan Kersch falar sobre o Desporto.

Governo apresenta plano de relançamento do Turismo e Desporto

(hdb) - Lex Delles vai anunciar, em conferência de imprensa a partir das 10h, as novas medidas de apoio que visam promover, adaptar e garantir estabilidade neste setor, um dos mais afetados pela crise pandémica no país.

Recorde-se que o primeiro-ministro, Xavier Bettel, anunciou no final de maio que todos os residentes com mais de 16 anos e todos os trabalhadores transfronteiriços vão receber um vale de 50 euros para usar nos hotéis do país, como forma de promover o turismo nacional.

Ao todo, serão distribuídos 758 mil vales, no valor de 38 milhões de euros.



Outro plano de relançamento, do setor desportivo, vai ser apresentado às 15h, pelo vice-primeiro-ministro e ministro do Desporto, Dan Kersch.

As novas medidas de apoio financeiro dirigidas aos agentes desportivos, no âmbito da crise pandémica, vão ser divulgadas em conferência de imprensa, a partir das 15h, refere o Governo em comunicado.



