O vice-primeiro-ministro e ministro da Mobilidade, François Bausch, e o ministro do Turismo, Lex Delles, apresentam esta tarde (a partir das 14h) as medidas referentes ao uso de bicicletas durante o verão, "Vëlossummer 2020".

Governo apresenta medidas sobre uso de bicicletas

Os dois governantes vão revelar as medidas a curto termo, no seguimento do "exponencial crescimento do uso de bicicletas depois do período de confinamento", refere o Governo em comunicado.

Com o aumento deste modo de transporte individual, esperam-se medidas de incentivo direcionadas para as férias de verão no Grão-Ducado, também como forma de ajudar a relançar o setor Horeca (hotéis, restaurantes e cafés), refere ainda o comunicado.



