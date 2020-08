A apresentação da estratégia nacional será feita numa conferência de imprensa marcada para as 14h30.

Governo apresenta hoje plano de prevenção e luta em caso de retoma da pandemia

Diana ALVES

A ministra da Saúde, Paulette Lenert, divulga esta sexta-feira os detalhes de um "plano de prevenção e luta em caso de retoma da pandemia da covid-19".

Numa curta nota divulgada à comunicação social, o ministério de Lenert adianta que a sessão servirá também para fazer um balanço do sistema de testes ao novo coronavírus.

Esse balanço surge nas vésperas do lançamento da segunda fase do programa de testes em larga escala, cujo arranque está marcado para o fim do mês de agosto. Essa etapa deverá terminar em março de 2021.

Neste momento, e segundo o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC), o Luxemburgo é o país europeu que mais testes faz à covid-19. Até agora, foram realizados mais de 660 mil exames no país.

Cerca de seis meses após o diagnóstico do primeiro caso de covid-19 no país, o Luxemburgo regista 122 mortes associadas à doença, entre os mais de 7.300 casos de infeção já identificados.



