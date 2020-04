Conferência de imprensa sobre transportes públicos, estaleiros de obras e segurança no local de trabalho está marcada para as 13h.

Governo apresenta esta sexta-feira medidas a aplicar nos transportes e construção

Susy MARTINS Conferência de imprensa sobre transportes públicos, estaleiros de obras e segurança no local de trabalho está marcada para as 13h.

Os dois vice-primeiro ministros, François Bausch e Dan Kersch, vão revelar esta sexta-feira, 17 de abril, ao final da manhã, mais pormenores sobre as novas medidas em matéria de mobilidade e do trabalho.

O vice-Primeiro ministro, François Bausch vai apresentar as novas medidas nos transportes públicos, como o uso obrigatório das máscaras. O ministro vai ainda falar sobre os estaleiros do Estado, e sobre as modalidades de controlo da polícia grã-ducal relativas às medidas de segurança apresentadas pelo governo.

Nessa conferência de imprensa conjunta, o ministro do trabalho, Dan Kersch vai apresentar medidas relativas à segurança e saúde no local de trabalho, no quadro da crise atual. O ministro vai ainda apresentar um balanço da evolução de desemprego no país.

A conferência de imprensa de François Bausch e de Dan Kersch tem início marcado para as 13h e será transmitida em direto no site do Governo, com tradução simultânea para francês e língua gestual.



