Governo apoia mulheres que se encontram em situação de perigo

Susy MARTINS Xavier Bettel, primeiro-ministro luxemburguês, afirmou que a violência doméstica jamais será tolerada.

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, e a ministra pela Igualdade de Oportunidades, Taina Bofferding, estiveram esta quinta-feira no centro de acolhimento para mulheres em situação de perigo - Paula Bové.

Bettel sublinhou que a crise da covid-19 e a fase de confinamento obrigaram muitas famílias a viverem de forma contínua muito próximas umas das outras, o que poderá ter sido difícil para certas pessoas. Mas acrescentou que a violência doméstica jamais será tolerada e que as vítimas devem ser acompanhadas e apoiadas. Daí, a importância dos centros de acolhimento.

Um discurso partilhado pela ministra Taina Bofferding, que reconheceu que esta fase de crise covid-19 está a ser particularmente difícil para as estruturas de acolhimento e para os centros de consulta, apesar de conseguirem controlar a situação. Este encontro serviu para o Governo ter noção do que é necessário para garantir este serviço e assim facilitar a assistência às vitimas, sobretudo durante este período de crise sanitária. Mas também para definir as prioridades neste desconfinamento.



