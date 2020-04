No contexto da pandemia de covid-19, há um aumento gradual da procura de equipamentos de proteção, como máscaras protetoras e gel hidroalcoólico.

Governo apoia empresas na produção de máscaras e gel hidroalcoólico

O Governo vai assumir a 100% os custos de investimento associados à reorientação da cadeia de produção das empresas que passarem a fabricar máscaras e gel hidroalcoólico. A medida foi anunciada esta tarde, em comunicado, pela Direção Geral das Classes Médias.

Neste sentido, "a Direção-Geral das Classes Médias decidiu apoiar as empresas que reorientarem a sua cadeia produtiva para fabricar esses bens essenciais em tempos de crise sanitária", lê-se no comunicado.

Os custos de investimento associados à reorientação desta produção vão ser 100% suportados pela Direção-Geral das Classes Médias. Este apoio financeiro será limitado ao período desta crise pandémica. As empresas interessadas, incluindo as que trabalham em regime de teletrabalho, devem entrar em contacto com a Direção-Geral das Classes Médias.







