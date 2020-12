Ministério da Saúde lança vídeo com mensagem a apelar à responsabilidade dos cidadãos, numa altura em que a maioria dos contágios continua a ocorrer em contexto familiar.

Governo apela a cumprimento das regras sanitárias na passagem de ano

Ana TOMÁS Ministério da Saúde lança vídeo com mensagem a apelar à responsabilidade dos cidadãos, numa altura em que a maioria dos contágios continua a ocorrer em contexto familiar.

A passagem de ano de 2020 para 2021 será especial, não só porque as restrições sanitárias obrigam a que seja diferente, mas também porque o desejo de deixar para trás o ano velho, marcado pela pandemia, e abraçar a esperança que o novo pode trazer é, para muitos, maior do que em todos os 31 de dezembro que já passaram.

Por isso, mesmo com restrições apertadas é provável que a vontade de celebrar permaneça.

Para evitar que isso se traduza num descuido das regras e medidas em vigor, o Governo luxemburguês apela à responsabilidade dos cidadãos.

"2020 está a chegar ao fim. Não foi um ano fácil, mas juntos ultrapassaremos esta crise. Por isso, respeitemos as medidas e celebremos à distância. Para que todos possamos estar de novo saudáveis em 2021!", refere a mensagem aos cidadãos que o Ministério da Saúde partilhou no Twitter, acompanhada de um vídeo que procura exemplificar como se pode festejar e brindar ao novo ano, ainda que à distância.

2020 arrive à sa fin. Ce n'était pas une année facile mais ensemble nous allons dépasser cette crise. Respectons donc les mesures et fêtons à distance. Pour nous retrouver tous en bonne santé en 2021 !#COVID19 #Luxembourg pic.twitter.com/QBKicKbxdD — Sante.lu (@sante_lu) December 30, 2020





Maioria dos contágios continuam a ocorrer no círculo familiar

Segundo refere o Governo no último boletim semanal epidemiológico, que incide sobre o período do Natal, de 21 a 27 de dezembro, a taxa de contaminações para as quais a fonte não é claramente atribuível está diminuir.

Neste momento, a impossibilidade de identificar a origem dos contágios situa-se nos 27,8%.

De acordo com a análise efetuada durante dois dias completos (21 e 22 de dezembro) e que envolveu 633 casos, o círculo familiar continua a ser o contexto mais frequente de transmissão de infeções por covid-19, representando, isoladamente, 43,2% desses casos.

