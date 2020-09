Depois de vários meses em que famílias se viram impedidas de se reunirem, o Governo lançou uma atualização à lista de restrições de viagens para o Luxemburgo.

Governo anuncia fim a algumas restrições de viagem ao Luxemburgo

O Governo atualizou a lista de países cujos residentes poderão voltar a entrar no território do Luxemburgo.

Graças à pandemia de covid-19, foram várias as famílias que se viram separadas com as normas e recomendações de circulação dentro e fora da União Europeia.

No entanto, a tendência tem vindo a ser flexibilizar estas restrições e esta segunda-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e dos Assuntos Europeus anunciou algumas isenções.

A partir de agora, o cônjuge de uma pessoa residente no Luxemburgo poderá visitá-lo para uma "curta estadia", quer seja cidadão da União Europeia ou nacionais de países terceiros.

No entanto, para estes últimos, se não forem casados, será uma questão de "fornecer provas da existência de uma relação a longo prazo e de contactos regulares".

A flexibilização das restrições, anunciada na segunda-feira, diz igualmente respeito às crianças com pelo menos um dos pais a viver no Luxemburgo.

"O descendente direto do cidadão da UE ou do seu cônjuge/companheiro registado" será autorizado a viajar para o Grão-Ducado, desde que tenha "menos de 21 anos de idade", lê-se no documento publicado.

O limite de idade é reduzido para 18 anos para filhos de nacionais de países terceiros.



As pessoas interessadas devem enviar um pedido expresso por correio electrónico ao Serviço de Passaportes, Vistos e Legalização (service.visas@mae.etat.lu), tendo em vista a emissão de um certificado específico.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (+352) 247-88300.

É de notar que o último Conselho de Governo prorrogou as outras restrições temporárias à imigração e à entrada de nacionais de países terceiros no território do Grão-Ducado até 31 de dezembro.

