A principal missão desta bioincubadora passa por "acelerar o impacto económico dos investimentos no desenvolvimento da pesquisa biomédica pública no Luxemburgo", refere o Ministério da Economia em comunicado.

Governo anuncia criação de incubadora dedicada às tecnologias de saúde

Henrique DE BURGO

O Governo anunciou a criação da primeira incubadora exclusivamente dedicada às tecnologias da saúde.

Segundo o ministro da Economia, Fraz Fayot, este investimento orçado em 850 mil euros vai traduzir-se na criação de um laboratório de 350 m², como extensão da Casa da Bio-saúde (House of Biohealth), em Esch-Belval.

Esta bioincubadora vai acolher, a partir da primavera deste ano, entre oito a dez startups e empresas com origem em grupos de investigação (spin-off), durante os primeiros dois a três anos de início de atividade.

Além da disponibilização de laboratórios totalmente equipados, as empresas hospedadas vão beneficiar de um apoio profissional relacionado com o “desenvolvimento de negócios” no setor das tecnologias de saúde.



