Governo anuncia composição do conselho consultivo sobre a covid-19

O governo grão-ducal anunciou recentemente a composição do órgão consultivo para as questões ligadas à pandemia de covid-19. O conselho, que teve na segunda-feira, 20 de abril, a sua primeira reunião informal com o primeiro-ministro, Xavier Bettel, e com a ministra da Saúde, Paulette Lenert, é composto por oito personalidades que englobam desde os domínios da ética, organismos de mediação ou representantes dos trabalhadores e do comércio.

O encontro serviu para passar em revista a situação psicossocial e económica do país face à covid-19. "O maior desafio na luta contra a covid-19 passa por encontrar um equilíbrio entre as medidas sanitárias necessárias a curto termo para garantir a saúde pública do Luxemburgo e os efeitos secundários destas medidas, que representam uma pesada carga sobre a vida quotidiana dos cidadãos", resumiu o primeiro-ministro em comunicado.

Os oito membros incluem Nora Back, presidente da Câmara dos Assalariados, Luc Frieden, presidente da Câmara do Comércio do Luxemburgo, Claudia Monti, mediadora (Ombudsman) e René Schlechter, mediador responsável pelos direitos das crianças (ORK). Fazem ainda parte deste órgão, o especialista em Ética, Erny Gillen, o psicólogo e presidente da comissão consultiva dos Direitos do Homem, Gilbert Pregno, o professor de Psicologia da Saúde da Universidade do Luxemburgo, Claus Vögele, e ainda Alexa Ballmann, presidente da plataforma Jonk Handwierk, que promove as profissões artesanais.



