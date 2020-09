Os ministros da Saúde e Educação anunciam que a baixa por razões familiares será aplicada quando as crianças ficarem em isolamento.

Governo anuncia 113 casos nas escolas do Luxemburgo

Há 113 casos positivos nas escolas públicas e privadas no Luxemburgo, duas semanas depois do arranque do ano letivo.

Há 113 casos positivos nas escolas públicas e privadas no Luxemburgo, duas semanas depois do arranque do ano letivo. Desse total, a maioria, 63, foi detetada no ensino fundamental, enquanto nos liceus houve 33 casos e nas escolas privadas 17 casos.

Uma escola privada, que não foi identificada, tem cerca de quatro casos e terá um foco de infeção. O caso está a ser analisado e deverão "ser tomadas medidas suplementares".

O balanço provisório foi divulgado esta tarde pelo ministro da Educação, Claude Meisch, numa conferência de imprensa conjunta com a ministra da Saúde, Paulette Lenert.

Os casos são praticamente todos isolados, o que implica apenas o isolamento do aluno testado positivo.



Como primeiro balanço geral, o ministro disse que os números não são muito preocupantes, já que correspondem à média de casos registados antes do início das aulas.

