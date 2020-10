O novo regime de ajuda à compra de bicicletas normais ou elétricas vigora até 31 de março de 2021 e contempla uma ajuda de 50%, que não pode ultrapassar os 600 euros.

Governo alarga prazo de ajudas à compra de bicicletas

O prazo das ajudas para a compra de bicicletas vai ser alargado. A garantia foi dada pela ministra do Ambiente, Carole Dieschbourg, em resposta a uma questão parlamentar do deputado Max Hahn, do Partido Democrático (DP).

Mas segundo a ministra do Ambiente, este incentivo vai continuar para além de março de 2021. Nos próximos meses serão conhecidos os acertos feitos às ajudas a partir de 1 de abril do próximo ano, garante Carole Dieschbourg.

Este tipo de apoio entrou em vigor em março de 2019 e já registou mais de 23 mil pedidos de subsídio. Dois terços são referentes aos últimos 5 meses, ou seja, desde a crise pandémica.

Os pedidos de subvenção podem ser feitos através do site Guichet.lu, até o limite de um ano após a compra da bicicleta nova.



