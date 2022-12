A medida devia entrar em vigor em fevereiro para 21 ligações, mas os sindicatos contestam a falta de alternativas para os trabalhadores que dependem deste transporte.

Luxemburgo 3 min.

Transportes

Governo adia decisão de eliminar autocarros de zonas industriais

Redação A medida devia entrar em vigor em fevereiro para 21 ligações, mas os sindicatos contestam a falta de alternativas para os trabalhadores que dependem deste transporte.

O Ministério da Mobilidade e os sindicatos chegaram a acordo esta terça-feira, 13 de dezembro, para que nenhuma das ligações de autocarros que servem as zonas industriais seja eliminada até serem encontradas soluções alternativas.

No início deste mês, a tutela anunciou a intenção de eliminar a partir de 12 de fevereiro de 2023 cerca de 20 ligações de autocarro que servem várias empresas, especialmente do setor industrial, no Luxemburgo.

A decisão provocou protestos por parte das duas centrais sindicais, LCGB e OGBL, que se reuniram na terça-feira com o ministro da Mobilidade, François Bausch.

Petição quer transportes públicos pagos ou privatizados Seria uma medida para lutar contra os “atrasos diários” nos transportes. Autor defende também indemnizações para os utentes dos transportes em caso de atraso.

Segundo os sindicatos, na reunião o governante justificou a decisão de pôr fim às linhas devido aos elevados custo operacionais das mesmas - entre 4,5 e 4,8 milhões de euros por ano, segundo noticia o Virgule - bem como o reduzido número de autocarros.

No entanto, para os sindicatos a decisão vai prejudicar os trabalhadores que dependem desse transporte para se deslocarem para os seus empregos e tem custos ambientais, ao obrigar ao recurso a viatura própria.

"Nas 21 ligações em causa, a ocupação máxima por cada uma delas era de 15 a 16 pessoas em média". Na maioria destas ligações, a ocupação média ficou aquém desse valor, num número "inferior a 10 pessoas", apontou no início do mês o Ministério da Mobilidade, em comunicado. Contudo, segundo a LCGB, citada pelo Virgule, lembra que com o fim destes percursos "só em duas grandes empresas, nomeadamente a Goodyear e a CEBI, seriam mais de 1.000 os funcionários afetados".



O argumento é reforçado pela OGBL, que cita também estas duas empresas no seu comunicado. "Os autocarros em questão, que estão especialmente organizados para servir as instalações industriais, são a única forma de muitos empregados chegar ao local de trabalho", defende a organismo.

A central sindical refere ainda que esta reorganização de transporte público anunciada pelo Governo "só pode acontecer se os funcionários tiverem a garantia de que nenhum deles ficará sem uma solução [de transporte] a partir de 12 de fevereiro de 2023".

Transportes públicos gratuitos custam 800 milhões de euros ao Estado É um aumento de quase 110 milhões face ao ano anterior.

A OGBL adianta também que o ministro François Bausch se comprometeu a não suprimir nenhuma linhas até que fosse encontrada uma alternativa "no âmbito do diálogo social".

De acordo com a central, o ministro identificou quatro zonas prioritárias com necessidades específicas de mobilidade: a Goodyear em Colmar-Berg, e os parques empresariais em Bissen, Bettembourg e Steinsel.

O objetivo é melhorar a qualidade do transporte para os trabalhadores, através da criação de planos de mobilidade específicos adaptados às necessidades das empresas. Assim, antes de serem tomadas medidas, será organizado um inquérito dentro das empresas para apurar essas mesmas necessidades.

A OGBL ressalva ainda que as outras zonas industriais do resto do país não foram esquecidas.

Os planos de mobilidade deverão ser estabelecidos em colaboração com os empregadores noutros sítios que ainda não são servidos por transportes, por exemplo, como recordou o ministro no encontro.

Por outro lado, Governo e sindicatos concordaram na necessidade de tornar os empregadores responsáveis pela organização e financiamento dos transportes públicos para as zonas industriais, segundo acrescenta a OGBL.

No dia 1 de fevereiro de 2023, O Executivo e as duas centrais a reunir-se para discutir o futuro destes serviços de transporte público.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.