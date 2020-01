Vincenzo Cordaro recebe todos os trabalhadores do grupo Saint- Paul na cantina, todos os dias, com um sorriso rasgado.

“Gostava que as coisas continuassem como estão”

Madalena QUEIRÓS

É o ponto de encontro de todos os trabalhadores do grupo Saint-Paul. Uma verdadeira Babel dos tempos modernos. Quando entramos na sala da cantina, situada no centro do edifício, ouvimos falar várias línguas: inglês, francês, alemão, luxemburguês, espanhol, português e italiano. Um ambiente multinacional que faz Vincenzo Cordaro sentir-se em casa. De origem siciliana, este francês de 47 anos começou por trabalhar na produção no Grupo Saint -Paul. Fazia a dobragem das folhas impressas dos livros. Mas há uns anos mudou-se para a equipa da cantina. E não se arrepende como confirma o seu sorriso aberto.

Todos os dias atravessa fronteira para vir trabalhar. Vem de Thionville em França. Sem trânsito a viagem dura cerca de meia hora. Mas quando apanha um engarramento, o que é cada vez mais frequente, chega a demorar mais de uma hora. Há muito que espera a concretização da promessa de duplicar as vias da autoestrada de que houve falar, desde que se lembra. Se tal não acontecer teme que os próximos anos sejam cada vez mais complicados.

Luxemburgo é uma sociedade com um ambiente mais aberto que França porque têm muitas raças diferentes. O que não invalida que haja racistas, como em todo o lado.

Há cada vez mais trabalhadores franceses e de outras nacionalidades a optar por trabalhar no Luxemburgo o que vai provocar cada vez mais caos no trânsito. Porque em França há cada vez menos emprego. Mas o que mais o irrita são os franceses que não trabalham e vivem de subsídios do Estado. “Ganham mais ficando em casa do que trabalhando. Isto não é normal, nem os encoraja a trabalhar”, desabafa.

Sente que o “Luxemburgo é uma sociedade com um ambiente mais aberto que França porque têm muitas raças diferentes. O que não invalida que haja racistas, como em todo o lado.”

Um ambiente aberto que se vive também no Grupo Saint Paul. Na empresa “toda a gente fala com toda a gente. De igual para igual. Não há diferença entre o patrão e o empregado. O chefe máximo cumprimenta toda a gente”.

Vincenzo também recebe toda a gente que entra na cantina com um sorriso. Portugueses, alemães, franceses, árabes ou luxemburgueses, seja qual for a nacionalidade.

Foto: Anouk Antony

O que mais o surpreendeu quando chegou ao Luxemburgo foi a beleza da arquitectura. “Vemos edifícios enormes, modernos e completamente integrados na paisagem. Têm muito bom gosto. Em França, pelo contrários constroem-se edifícios completamente aberrantes”.

Vincenzo começou a trabalhar aos 17 anos e espera trabalhar mais uma década para se reformar. Nessa altura gostava rumar “para um país cheio de sol, como Portugal”. Tem um filho de 13 anos que sonha ser ator.

Para o futuro? “Espero que as coisas continuem como estão e não piorem!”